Bloomberg назвал инвесткомпанию Elliott основным претендентом на Citgo венесуэльской PDVSA

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская Elliott Investment Management является ключевым претендентом на покупку Citgo Petroleum Corp. (актив госкорпорации Венесуэлы PDVSA в США) в рамках аукциона, утвержденного по решению суда США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о процессе.

По данным агентства, на покупку также претендовали нефтетрейдер Vitol Group и канадская горнодобывающая компания Gold Reserve Inc., которая работала над совместной заявкой с CVR Energy миллиардера Карла Айкана. Теперь Elliott предоставили эксклюзивное право вести переговоры по сделке, сообщает агентство.

Процесс аукциона был долгим и извилистым, и тот факт, что Elliott стала главным претендентом, не обязательно означает, что актив достанется именно ей, отмечает Bloomberg.

Citgo управляет нефтеперерабатывающими заводами в Луизиане, Иллинойсе и Техасе и владеет долями в терминалах, трубопроводах и заводах по производству смазочных материалов. Продажа материнской компании была спорной, поскольку президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет оппозицию, которая контролирует зарубежные активы страны, в потере компании в пользу кредиторов. В 2019 году американские власти не признали победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле, и американский суд передал контроль над Citgo оппозиции.

В 2022 году суд штата Делавэр одобрил продажу контрольного пакета акций PDV Holdings (подразделение PDVSA, единственным активом которой является Citgo) с целью привлечения средств для выплаты компенсации в размере $970 млн канадской золотодобывающей компании Crystallex за экспроприацию ее активов Венесуэлой во время правления Уго Чавеса. С тех пор к процессу присоединился длинный список кредиторов, имеющих претензии в общей сложности на $20 млрд. В октябре 2022 года этот же суд утвердил график продажи бумаг и привлечение инвестбанка Evercore Group для организации сделок.

По информации Bloomberg, курирующий продажу судебный пристав попросил суд дать ему время доработать рекомендации по победителю торгов до 16 сентября. Если его запрос удовлетворят, слушание о продаже будет перенесено на 7 ноября. Сделка также должна пройти комплексную проверку и получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Citgo Petroleum Corporation (Citgo, штаб-квартира в Хьюстоне) является ключевым зарубежным активом PDVSA и имеет мощности по переработке 749 тысяч баррелей нефти в сутки.