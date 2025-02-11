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Штрафы ФАС "Газпрому" растут вместе с инвестициями в газификацию

Ведомство за 2024 год оштрафовало газораспределительные организации на 407,3 млн рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба наращивает штрафную нагрузку на "Газпром" и газораспределительные организации параллельно с ростом масштабов газификации и инвестиций в это направление.

ФАС за 2024 год оштрафовала газораспределительные организации на 407,3 млн рублей, сообщила её пресс-служба. За 2023 год было выписано штрафов на 356,9 млн рублей. ФАС сообщает о штрафах газовикам каждый квартал.

Со своей стороны, "Газпром" на 2024 год запланировал направить на реализацию программ газификации и догазификации 270,3 млрд рублей, что на 33,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

ФАС сообщила, что за 2024 год выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения: "Основные из них - затягивание сроков подключения газа, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора и навязывание невыгодных условий".

В рамках бесплатной догазификации вынесено 988 постановлений о назначении штрафов на сумму 292,7 млн рублей. По стандартному техприсоединению к газу - 268 постановлений на сумму 114,6 млн рублей.

"Служба и её территориальные органы принимают незамедлительные меры реагирования, если нарушаются права граждан и малого бизнеса", - отмечается в сообщении регулятора.

Газпром ФАС
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