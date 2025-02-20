Правительство продлит субсидии на подключение россиян к газу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство продлит действие субсидий на поддержку ряда категорий граждан при подключении к сетевому газу в рамках программы догазификации и выделят дополнительное финансирование на продолжение мер поддержки, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что программа социальной газификации дает людям возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в городах, деревнях, поселках и садовых товариществах. Такие же условия предусмотрены для подключения к газоснабжению поликлиник, больниц, детских садов и школ.

До участков граждан газ подводится бесплатно. Строительство газовой инфраструктуры внутри участка и покупка газового оборудования обеспечивают собственники домовладений.

Государство компенсирует льготным категориям граждан часть расходов на приобретение и установку необходимого оборудования, а также на строительство газовой сети до жилого помещения. На эти цели предоставляется субсидия в размере не менее 100 тыс. рублей. Такую поддержку получают многодетные родители и люди с невысокими доходами, инвалиды I группы, а также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО и члены их семей.

"На такие цели из федерального бюджета было направлено почти 2 млрд рублей. Чтобы продолжать оказывать помощь этим категориям граждан, правительство продлит действие правил предоставления субсидий на 2025 год и выделит на это еще 1 млрд рублей", - сказал премьер.

Работы по выполнению в 2025 году программ развития газоснабжения и газификации и задач по догазификации регионов 20 февраля также рассмотрело правление "Газпрома", сообщила компания.

"Газпром" ведет газификацию в 72 регионах - строит газопроводы-отводы и межпоселковые газопроводы к населенным пунктам, где пока нет сетевого газа, а также внутрипоселковые сети. В настоящее время работы ведутся на основе программ развития газоснабжения и газификации регионов на 2021-2025 годы.

С начала 2025 года построено 50 газопроводов, в основном - в сельской местности. Например, это межпоселковые газопроводы к селам, деревням и хуторам в Воронежской, Ростовской, Рязанской, Кировской областях, республиках Башкортостан и Марий Эл, Удмуртской Республике.

На данный момент исполнено 1,2 млн договоров на догазификацию. Это свыше 85% от общего количества подписанных к настоящему времени договоров с гражданами на подведение газовых сетей к границам земельных участков домовладений. В том числе более 800 тысяч российских семей уже установили внутридомовое оборудование и пользуются газом. Сейчас ежедневно к газу подключаются более 1 тысячи домов.

На сетевой газ продолжают переходить медицинские и образовательные учреждения. С ними заключено 950 договоров, газовые сети доведены до границ участков 592 учреждений.

В 2024 году начат прием заявок на догазификацию домовладений в садоводческих некоммерческих товариществах в газифицированных населенных пунктах. На текущий момент с жителями СНТ заключено более 27 тысяч договоров, часть из них исполнена.