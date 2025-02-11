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Объем ИКТ-закупок госзаказчиков и госкомпаний в 2024 году превысил 1 трлн рублей

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Объем закупок госзаказчиков и госкомпаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по итогам 2024 года превысил 1 трлн рублей (по начальным максимальным ценам контрактов – НМЦК). Об этом говорится в аналитическом отчете электронной торговой площадки (ЭТП) "ТЭК-Торг".

Собственно ИТ-закупки (ОКПД2 26, 62 и 63 – компьютерная техника, ПО и услуги в области ИТ) госзаказчиков выросли в сравнении с показателями 2023 года в количественном и в денежном выражении - до 204,1 тыс. закупок (рост на 8,23%) на 676,5 млрд рублей (рост на 4,55%). В то же время ИТ-закупки госкомпаний снизились на 1,89% и 6,63% соответственно – до 80,6 тыс. закупок на 318,3 млрд рублей.

Кроме того, госзаказчики в прошлом году закупили телеком-оборудование на 57,6 млрд рублей (рост по сравнению с аналогичным показателем 2023 года на 38,4%), а госкомпании - на 13,6 млрд рублей (снижение на 33%).

То есть, общий объем ИКТ-закупок в госсегменте составил 1,086 трлн рублей.

При этом уровень конкуренции (число заявок на одну закупку) на ИТ-закупках госзаказчиков оказался несколько ниже, чем годом ранее, и колебался на уровне 1,7-2,94 заявки против 1,84-3,01 в 2023 году. На ИТ-закупках госкомпаний уровень конкуренции, наоборот, несколько вырос - до 1,87-2,54 заявки с 1,79-2,32 заявки на одну закупку.

На закупках телеком-оборудования уровень конкуренции оказался заметно ниже. У госзаказчиков – 1,31-1,62 заявки на одну закупку (1,35-1,71 годом ранее), у госкомпаний - 1,19-1,52 заявки (1,22-1,55 в 2023 году).

По данным Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в 2024 году все госзаказчики разместили в системе извещения о проведении закупок на 11,9 трлн рублей, а субъекты 223-ФЗ (за исключением госкомпаний, находящихся под антироссийскими санкциями и не публикующими в ЕИС информацию о своих закупках - ИФ) – на 7,6 трлн рублей. По результатам этих закупок были заключены госконтракты на 10,8 трлн рублей и подписаны договоры на 9,4 трлн рублей.

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