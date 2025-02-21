ЦА ФАС взял на себя рассмотрение жалоб на закупки госкомпаний объемом от 500 млн рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) госкомпаний (субъектов 223-ФЗ) при проведении закупок с ценой договора от 500 млн рублей (ранее такая норма распространялась на закупки госкомпаний объемом от 700 млн рублей) переведено в центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ЦА ФАС) России. Об этом говорится в письме ФАС "О координации деятельности центрального аппарата ФАС России и территориальных органов ФАС России при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", опубликованном на официальном сайте службы.

В письме оговаривается, что ЦА ФАС также будет рассматривать жалобы на действия (бездействие) операторов универсальных и специализированных электронных торговых площадок (ЭТП) независимо от цены договора той или иной закупки в рамках 223-ФЗ.

Кроме того, в ЦА ФАС переведено рассмотрение жалоб на действия госкомпаний при проведении ими закупок на сумму более 500 млн рублей в рамках гособоронзаказа (ГОЗ). Также в ведение центрального аппарата попали все "оборонные" закупки госкомпаний из Центрального федерального округа и любые "секретные" (сведения о закупке составляют гостайну - ИФ) закупки госкомпаний.

Помимо этого, ФАС России и на региональном уровне провела централизацию рассмотрения жалоб на действия (бездействие) госкомпаний, организаторов торгов и конкурсных комиссий при проведении закупок госкомпаний в рамках ГОЗ. Так, теперь УФАС по Санкт-Петербургу будет рассматривать соответствующие жалобы в отношении заказчиков, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, УФАС по Ростовской области - Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, УФАС по Нижегородской области - Приволжского федерального округа, УФАС по Свердловской области - Уральского федерального округа, УФАС по Новосибирской области - Сибирского федерального округа, а УФАС по Хабаровскому краю - Дальневосточного федерального округа.

ФАС России планирует принять аналогичные меры – снизить "ценовой порог" – в отношении жалоб на действия (бездействие) госзаказчиков. Проект соответствующего приказа ФАС опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Эта мера направлена на усиление контрольной деятельности, формирование однородной правоприменительной практики и недопущение возможных нарушений при проведении крупных закупочных процедур, в том числе при реализации национальных проектов", - говорится в материалах ФАС.

Кроме того, проектом приказа предусмотрена передача в УФАС по Ростовской области рассмотрения жалоб на действия госзаказчиков из новых субъектов РФ и обращений таких заказчиков о согласовании закупок у едпоставщика.

"Служба оценит эффективность очередного снижения порога и, в случае необходимости, рассмотрит вопрос о его дальнейшей корректировке", - отмечает антимонопольное ведомство.

По данным ФАС, в 2024 году ведомством было проанализировано 33,9 тыс. процедур определения поставщика, выявлено 17,6 тыс. нарушений законодательства в сфере закупок и выдано 1,6 тыс. предписаний об их устранении.

Помимо этого, в прошлом году служба рассмотрела по существу 31,7 тыс. жалоб от участников закупок (всего в службу поступило 39,2 тыс. жалоб). Из них обоснованными (в том числе частично) было признано 12,6 тыс. обращений (39,8%), по результатам рассмотрения которых было выдано еще 11,2 тыс. предписаний об устранении выявленных нарушений.

Также в 2024 году служба рассмотрела 30,8 тыс. обращений о включении информации об участниках закупок в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). По результатам их изучения было принято 15,2 тыс. соответствующих решений.