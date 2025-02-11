Минэнерго США повысило прогноз роста добычи жидких углеводородов в мире в 2025 г.

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2025 году увеличится на 1,9 млн баррелей в сутки, в 2026 году - на 1,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления информации Минэнерго США (EIA).

Предыдущий прогноз роста в 2025 году - на 1,8 млн б/с, в 2026 году - на 1,5 млн б/с.

Фактический прирост мировой добычи по итогам текущего года может составить 1,72 млн б/с, поскольку EIA пересмотрело оценку производства нефти в 2024 году, повысив ее на 240 тыс. б/с, до 102,84 млн б/с.

"Мы не ожидаем, что санкции на российский нефтяной сектор, введенные 10 января, существенно повлияют на наш прогноз по добыче", - говорится в отчете.

EIA отмечает, что последние санкции в отношении России немного сократят добычу нефти в стране по сравнению с предыдущим прогнозом (10,47 млн б/с жидких углеводородов в 2025 году и 10,61 млн б/с в 2026 году), но в основном приведут к сдвигам в мировых потоках, которые не прогнозируются в отчете.

Новый прогноз Минэнерго США по добыче ЖУВ в России - 10,45 млн б/с в 2025 году и 10,58 млн б/с в 2026 году по сравнению с 10,53 млн б/с в 2024 году.

"Санкции не оказывают заметного влияния на мировые нефтяные балансы или наш прогноз цен на нефть Brent по сравнению с отчетом прошлого месяца. Мы по-прежнему ожидаем, что мировые запасы нефти сократятся на 0,5 млн б/с в I квартале 2025 года из-за сокращений добычи ОПЕК+, которые организация недавно подтвердила", - говорится в отчете.

Также EIA не учитывает в прогнозе указ президента США Дональда Трампа от 1 февраля о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики, поскольку они были отложены на 30 дней. Пошлины, введенные в отношении Китая и его ответные меры, учтены и остаются в силе в течение всего прогнозного периода.

"Хотя будущее введение тарифов может повлиять на маршруты торговли нефтью, в настоящее время мы не ожидаем, что тарифы, предложенные в указе от 1 февраля, существенно повлияют на мировые поставки нефти. Тем не менее, возможность будущих пошлин и новые санкции в отношении России являются источниками неопределенности для цен на нефть в будущем", - говорится в отчете.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз мирового спроса на нефть и другие ЖУВ в 2024 году со 104,1 млн баррелей в сутки (б/с) до 104,14 млн б/с.

С учетом того, что EIA сохранило оценку нефтяного спроса в 2023 году на уровне 102,77 млн б/с, прогноз роста мирового потребления по итогам текущего года также повышен на 40 тыс. б/с - до 1,37 млн б/с.

Прогноз спроса на ЖУВ в 2026 году повышен на 30 тыс. б/с - со 105,15 млн б/с до 105,18 млн б/с. Таким образом, EIA теперь оценивает роста нефтяного спроса в следующем году в 1,04 млн б/с, что всего на 10 тыс. б/с меньше, чем в январском отчете.