Нефть Brent подешевела до $76,7 за баррель на данных API о запасах в США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в среду после публикации данных Американского института нефти (API), показавших резкий рост запасов в США.

Согласно оценкам API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,043 млн баррелей. Такой рост является максимальным с марта.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы в среду, в 18:30 по Москве.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $76,68 за баррель, что на $0,32 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,13 (1,5%) до $77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,48%), до $72,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1 (1,4%), до $73,32 за баррель.

В среду рынок также ждет публикации ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку. Кроме того, трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, как относительно торговых пошлин, так и геополитики.