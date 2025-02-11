США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2025 году на 40 тыс. б/с

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с): с 13,55 млн б/с до 13,59 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогноз на 2026 год повышен более значительно - на 110 тыс. б/с, с 13,62 млн б/с до 13,73 млн б/с.

Как сообщалось, по итогам 2024 года EIA оценило добычу нефти в Соединенных Штатах в 13,21 млн б/с.