Минэнерго США повысило прогноз цены газа на Henry Hub в 2025 году на 21%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Цена на американском газовом хабе Henry Hub в 2025 году вырастет до $3,80/MMBtu по сравнению с $2,19/MMBtu в 2024 году, а в 2026 году увеличится до $4,2/MMBtu, говорится в ежемесячном отчете управления информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз цен на 2025 год повышен на 21% (на 65 центов выше), а на 2026 год - на 5% (на 20 центов выше).

В отчете говорится, что цена на хабе в январе составила $4,13/MMBtu, что более, чем на $1/MMBtu выше, чем в декабре, а 17 января взлетела до $9,86/MMBtu на фоне похолодания и изъятия запасов выше среднего.

На первый квартал 2025 года EIA ожидает среднюю цену Henry Hub в $3,7/MMBtu. Кроме погоды, которая является риском для прогноза цен Henry Hub во время зимнего отопительного сезона, EIA указывает на дополнительный риск - сроки запуска новых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в течение предстоящих двух лет.

"Мы ожидаем, что введение Китаем пошлин на американский СПГ окажет ограниченное влияние на экспорт СПГ из США. Учитывая большой спрос на СПГ в мире, мы ожидаем, что любой СПГ, не купленный Китаем, будет импортироваться в другие страны", - говорится в отчете.