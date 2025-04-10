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Минэнерго США повысило прогноз по ценам на СПГ на американском Henry Hub

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Новые торговые практики не повлияют на объем экспорта сжиженного природного газа из США благодаря достаточному мировому спросу и условию гибкости направления поставок в контрактах, считает управление информации Минэнерго США (EIA).

"Хотя 7 апреля Китай объявил, что больше не будет импортировать СПГ из США, мы оцениваем, что достаточный мировой спрос на СПГ и гибкие положения о пунктах назначения в контрактах США на СПГ означают, что экспорт СПГ из США в значительной степени не будет затронут недавними изменениями в торговой политике", - говорится в ежемесячном прогнозе ведомства.

Цена газа на американском хабе Henry Hub в 2025 году вырастет до $4,3/MMBtu (предыдущий прогноз - $4,2/MMBtu) по сравнению с $2,2/MMBtu в 2024 году, а в 2026 году увеличится до $4,6/MMBtu (предыдущий прогноз - $4,5/MMBtu), полагает EIA. Более высокие цены позволят производителям газа в регионах Аппалачи и Хейнсвилл увеличить добычу.

"Мы ожидаем, что экспорт СПГ из США увеличится на 3,3 млрд кубических футов в день (млрд куб. футов/д) в 2025 году до среднего значения 15,2 млрд куб. футов в день (повышение предыдущего прогноза на 7% или на 1 млрд куб. футов, поскольку один из СПГ-проектов Plaquemines LNG Phase 1 нарастил экспорт быстрее ожиданий)", - полагают аналитики. Прогноз на 2026 год не изменен - 16 млрд куб. футов в сутки.

Henry Hub Китай США СПГ EIA Минэнерго
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