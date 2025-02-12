Структура "Росатома" на год перенесла ввод ветропарка в Ростовской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - АО "ВетроОГК-2" (структура ГК "Росатом") перенесла на 2026 год срок ввода в эксплуатацию ветропарка в Морозовском районе Ростовской области мощностью 100 МВт. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Игорь Сорокин.

"Завершен ветромониторинг, идет подготовка к проектированию с вводом в 2026 году", - сказал вице-губернатор.

Ранее парк ветряных установок планировалось запустить в 2025 году.

В Ростовской области в настоящее время действуют 6 ветроэлектростанций.

В 2017 году "Росатом" создал ветроэнергетический дивизион АО "НоваВинд" для консолидации ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и затем "ВетроОГК-2". "НоваВинд" уже ввел в РФ в эксплуатацию 780 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года компания построит ВЭС общей мощностью около 1,7 ГВт.