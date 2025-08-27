Mitsubishi Corp. сворачивает строительство офшорных ветропарков у берегов Японии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Японский торговый дом Mitsubishi Corp. сообщил, что сворачивает проекты строительства офшорных ветропарков у берегов трех регионов страны, пишет "Асахи симбун".

Речь идет о проектах у побережья двух регионов в префектуре Акита и одного в префектуре Чиба.

Решение об отказе от дальнейшего строительства принято по итогам анонсированного в феврале пересмотра бизнес-планов в связи с непредвиденными изменениями деловой конъюнктуры. В частности, компания отмечает узость цепочек поставок, инфляцию, повышение процентных ставок и изменение курсов валют.

В феврале компания сообщила об убытках от обесценения этих проектов в размере 53,2 млрд иен ($353 млн).

Государство выбрало Mitsubishi их оператором в декабре 2021 года. Изначально предполагалось, что они начнут работать в 2028 году.

Отказ от их строительства нанесет серьезный удар по энергетической политике Японии, отмечает газета. Офшорная ветроэнергетика - один из ключевых элементов ее перехода на возобновляемые источники энергии.

Теперь государству потребуется выбрать нового оператора этих проектов.