Berkshire купила акции Occidental Petroleum еще на $36 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила акции Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, на сумму порядка $36 млн.

За последние дни Berkshire приобрела 763 тыс. акций Occidental, увеличив свой пакет до 264,9 млн акций, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Таким образом, Berkshire теперь владеет примерно 28,3% акций Occidental общей стоимостью порядка $12,9 млрд.

Поскольку доля Berkshire в Occidental превышает 10%, она обязана отчитываться об изменении своей доли в компании в течение двух рабочих дней.

Стоимость бумаг Occidental снизилась на 15,6% за последние 12 месяцев, котировки завершили торги во вторник на отметке $48,61 за акцию. Тем временем прошлой весной цена акций компании достигала $70, отмечает MarketWatch.