Поиск

Berkshire купила акции Occidental Petroleum еще на $36 млн

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway докупила акции Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, на сумму порядка $36 млн.

За последние дни Berkshire приобрела 763 тыс. акций Occidental, увеличив свой пакет до 264,9 млн акций, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Таким образом, Berkshire теперь владеет примерно 28,3% акций Occidental общей стоимостью порядка $12,9 млрд.

Поскольку доля Berkshire в Occidental превышает 10%, она обязана отчитываться об изменении своей доли в компании в течение двух рабочих дней.

Стоимость бумаг Occidental снизилась на 15,6% за последние 12 месяцев, котировки завершили торги во вторник на отметке $48,61 за акцию. Тем временем прошлой весной цена акций компании достигала $70, отмечает MarketWatch.

Berkshire Hathaway Occidental Petroleum Уоррен Баффет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Crew Dragon с российским космонавтом Песковым отправится на МКС 12 марта

Сумма иска Амурского ГПЗ к Linde уменьшилась на 5,5 млрд рублей

Сумма иска Амурского ГПЗ к Linde уменьшилась на 5,5 млрд рублей

Нефть Brent подешевела до $76,7 за баррель на данных API о запасах в США

Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent на 2025 год

Минэнерго США чуть повысило прогноз цены Brent на 2025 год

Минэнерго сообщило, что добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г.

Минэнерго сообщило, что добыча угля в РФ в 2025 г. планируется на уровне 2024 г.

"Норникель" ждет роста capex после 2025 г. на фоне интенсификации проектов в РФ

"Норникель" ждет роста capex после 2025 г. на фоне интенсификации проектов в РФ
Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Bloomberg отметил, что судоходство в Красном море по-прежнему не восстановилось

Глава ОСК заявил о необходимости обновить в России за 10 лет до 2000 судов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2169 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5841 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });