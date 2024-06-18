Berkshire вновь купила акции Occidental Petroleum и довела долю до 29%

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway вновь увеличила свою долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

За последние три рабочих дня Berkshire купила 2,9 млн акций Occidental на сумму около $173 млн, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В результате компании Баффета теперь принадлежит 255,3 млн бумаг нефтепроизводителя. Это составляет порядка 29% капитала компании. Стоимость данного пакета оценивается в $15,4 млрд.

Цена акций Occidental на закрытие рынка в понедельник составляла $60,2. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании выросла на 3,5% (до $53,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 подскочил на 24,1%.