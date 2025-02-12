ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 и 2026 годах

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на 1,43 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й - на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й - на уровне 106,63 млн б/с.

Структура потребления внутри 2025 года также не претерпела изменений: в I квартале в ОПЕК прогнозируют мировой спрос на нефть в 104,2 млн б/с, во II-м - в 104,34 млн б/с, в III-м - в 105,5 млн б/с, в IV-м - в 106,71 млн б/с.

Основной прирост в 1,34 млн б/с придется на страны, не входящие в ОЭСР, прежде всего, на Китай, а также на другие страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Индию. В странах ОЭСР потребление вырастет всего на 110 тыс. б/с в основном за счет американского региона, в то время как в странах Европы и АТР, входящих в организацию, прирост будет незначительным.

В то же время, аналитики ОПЕК отмечают, что вызов мировой экономике бросает сочетание высоких процентных ставок, установленных мировыми Центробанками, и более жестких финансовых условий.

"Кроме того, торговая политика новой администрации США добавила больше неопределенности на рынках, что может создать дисбаланс спроса и предложения, который не отражает рыночные основы, и, следовательно, порождает бОльшую волатильность. Как в развитых экономиках, так и на развивающихся рынках эта торговая неопределенность увеличила инфляционные ожидания выше целевых показателей основных Центробанков и усложнила снижение процентных ставок в 2025 году", - говорится в отчете.

По предварительным данным за декабрь 2024 года, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли на 4,3 млн баррелей - до 2,754 млрд баррелей. Это на 24,3 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц 2023 года, на 74,7 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 172,1 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов - ИФ).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в декабре 2024-го снизились к ноябрю на 800 тыс. баррелей, до 1,307 млрд баррелей, в то время как резервы нефтепродуктов выросли на 5,1 млн баррелей, до 1,447 млрд баррелей.



