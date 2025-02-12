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Brent подешевела до $75,96 за баррель

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в среду после публикации официальных данных о запасах в США.

К 18:39 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,04 (1,35%) до $75,96 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $1,15 (1,57%), до $72,17 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тысяч баррелей, до 118,62 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,31 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тысячи баррелей после спада на 34 тысячи баррелей неделей ранее.

ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на 1,43 млн б/с, говорится в опубликованном в среду ежемесячном отчете организации.

Оценка спроса на нефть в 2024 году сохранена на уровне 103,75 млн б/с, на 2025-й - на уровне 105,2 млн б/с, на 2026-й - на уровне 106,63 млн б/с.

Brent WTI Кушинг Минэнерго ОПЕК США
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