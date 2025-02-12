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В ВТБ заявили, что рынок капитала может стать значимым источником инвестиций в АПК

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рост производства сельхозпродукции и ее экспорта повышают инвестиционную привлекательность АПК. Значимым источником привлечения инвестиций в этот сектор может стать рынок капитала, а на фондовом рынке в ближайшие годы могут появиться новые агрокомпании, считают в ВТБ.

"Наращивание объемов производства для экспорта и увеличение доли отечественной сельхозпродукции продукции на мировом рынке - один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также на превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в сельхозсектор", - сказал инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев, слова которого приведены в пресс-релизе банка.

Как подсчитали аналитики ВТБ, экспорт зерновых из РФ в 2024 году в полтора раза превысил средний уровень последних пяти лет. "Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объемов. Консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%", - говорится в пресс-релизе.

Сославшись на данные Минсельхоза, банк сообщил, что в 2024 году экспорт мяса вырос на 27%: свиноводческой продукции - на треть, птицеводческой - на четверть, мяса крупного рогатого скота - на 22%. При этом обеспечение РФ собственным мясом сейчас превышает 100%. К 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза, до $3,7 млрд, растительного масла - на 30%, до $7,5 млрд. "Широкий экспортный продуктовый набор к 2030 году могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар", - прогнозируют в банке.

"По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции АПК к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях", - заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин, слова которого также приведены в пресс-релизе.

В числе ключевых факторов роста сектора аналитики называют увеличивающуюся эффективность и опыт локальных производителей, потенциал расширения посевных площадей, растущий спрос на мировых рынках. "Сдерживающими факторами для роста отрасли станут жесткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, и нехватка кадров", - говорится в пресс-релизе.

ВТБ
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