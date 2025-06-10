Поиск

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

Для сбора сезонных овощей потребуется еще 60 тысяч человек, по оценке Минсельхоза

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аграрному комплексу России для сбора плодов и ягод в этом году необходимо 50 тысяч человек, овощей открытого грунта - 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Об этом глава ведомства Оксана Лут заявила на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По традиции в уборочной кампании примут участие студенты аграрных вузов Минсельхоза, отметило ведомство.

Министр обратила внимание регионов на обеспечение отрасли трудовыми ресурсами.

Говоря о ходе посевной кампании в Центральном федеральном округе, Лут сообщила, что яровые культуры уже посеяны на 95% от утвержденной структуры посевных площадей. Она отметила, что сев сахарной свеклы и масличных культур в округе в этом году превышает прогнозные показатели. При благоприятной погоде ожидается увеличение объемов производства по всем основным культурам, подчеркивается в сообщении.

По прогнозу Минсельхоза, сбор плодов и ягод в России в этом году может составить 2 млн тонн против 1,9 млн тонн в 2024 году.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 10 июня

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Путин на Совбезе поручил держать на контроле всю работу по защите традиционных ценностей

Вице-губернатор Владимирской области арестован по обвинению в получении взятки

Минпросвещения на форуме в Казани представит новую систему оценки качества образования

Минобороны сообщило о втором обмене пленными с Украиной по стамбульским договоренностям

"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

Суд оштрафовал Apple и WhatsApp на миллионы рублей

В Ростовской области от засухи погибло более 500 тыс. га посевов

"Яблоко" сообщило об отправке задержанного зампреда партии Шлосберга в ИВС Пскова

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });