В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

Для сбора сезонных овощей потребуется еще 60 тысяч человек, по оценке Минсельхоза

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Аграрному комплексу России для сбора плодов и ягод в этом году необходимо 50 тысяч человек, овощей открытого грунта - 60 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Об этом глава ведомства Оксана Лут заявила на совещании, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По традиции в уборочной кампании примут участие студенты аграрных вузов Минсельхоза, отметило ведомство.

Министр обратила внимание регионов на обеспечение отрасли трудовыми ресурсами.

Говоря о ходе посевной кампании в Центральном федеральном округе, Лут сообщила, что яровые культуры уже посеяны на 95% от утвержденной структуры посевных площадей. Она отметила, что сев сахарной свеклы и масличных культур в округе в этом году превышает прогнозные показатели. При благоприятной погоде ожидается увеличение объемов производства по всем основным культурам, подчеркивается в сообщении.

По прогнозу Минсельхоза, сбор плодов и ягод в России в этом году может составить 2 млн тонн против 1,9 млн тонн в 2024 году.