Brent подешевела до $74,42 за баррель

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению.

Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что провел длинную и очень продуктивную беседу с российским коллегой. По словам президента США, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

Урегулирование может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире. Оптимизм по поводу снижения рисков для поставок после новостей о возможных переговорах оказывает давление на котировки, отмечается в аналитической записке ANZ.

"Признаки сокращения предложения способствовали росту цен на нефть в последние недели, - пишут аналитики банка. - Санкции США в отношении российских нефтяных компаний и судов усугубили ситуацию".

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин.

Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в январе увеличились на 3% относительно того же месяца прошлого года после роста на 2,9% в декабре. Это укрепило ожидания, что Федеральная резервная система будет сохранять процентные ставки на высоком уровне более продолжительное время.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Товарные резервы бензина снизились на 3,04 млн баррелей и составили 248,05 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 135 тыс. баррелей, до 118,62 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей, бензина - на 1,21 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,25 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после сокращения на 34 тыс. баррелей неделей ранее.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:57 по Москве в четверг составила $74,42 за баррель, что на $0,76 (1,01%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,82, до $75,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,74 (1,04%), до $70,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,95, до $71,37 за баррель.