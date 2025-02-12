Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сказал он журналистам.

"Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров", - добавил Песков.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что договорился с президентом РФ начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

"Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга".

Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

"Я чувствую, что переговоры будут успешными", - подчеркнул Трамп.