Sony в III финквартале увеличила чистую прибыль на 2,7%

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 2,7% благодаря хорошим результатам в игровом и музыкальном бизнесе.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 373,739 млрд иен ($2,42 млрд) против 363,918 млрд иен за аналогичный период предыдущего года.

Выручка повысилась на 18% и достигла 4,41 трлн иен.

Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне 290,5 млрд иен при снижении выручки на 1,6%.

Операционная прибыль компании в минувшем финквартале выросла на 1,3% - до 469,33 млрд иен. В том числе прибыль игрового бизнеса увеличилась на 31,9% (до 118,1 млрд иен), музыкального - на 21,3% (до 97,4 млрд иен). Между тем показатель подразделения сенсорных решений снизился на 2,2% (до 97,5 млрд иен), прибыль от кинобизнеса сократилась на 7,6% (до 34 млрд иен).

Sony улучшила прогноз на текущий фингод, который завершится в марте 2025 года, и теперь ожидает роста чистой прибыли на 11,3% (до 1,08 трлн иен) и выручки на 1,4% (до 13,2 трлн иен). Ранее ожидалось, что эти показатели составят соответственно 980 млрд иен и 12,71 трлн иен. Также были повышены ожидания для операционной прибыли - до 1,335 трлн иен (подъем на 10,4% к прошлому году) с прежней оценки в 1,31 трлн иен.

Котировки акций Sony увеличились на 1,1% по итогам торгов в четверг. За последние три месяца рыночная стоимость компании повысилась на 18,5% (до 20,6 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 2,4%.