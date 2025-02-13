Поиск

Международные резервы РФ с 31 января по 7 февраля увеличились на $6,1 млрд

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 7 февраля составили $626,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 31 января международные резервы равнялись $620,8 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $6,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

В вечернюю сессию 12 февраля объем торгов акциями на "Мосбирже" достиг рекорда

Honda и Nissan отказались от интеграции

Honda и Nissan отказались от интеграции

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Курс рубля взлетел к уровню начала сентября 2024 года на ожиданиях встречи Путина и Трампа
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5846 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });