Международные резервы России с 21 по 28 февраля сократились на $2,2 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 28 февраля составили $632,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 21 февраля международные резервы равнялись $634,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,2 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.