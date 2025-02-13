СД "ФосАгро" предложит акционерам несколько опций по дивидендам за 2024 год

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", вопреки ожиданиям рынка, на заседании в четверг дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2024 год.

Рекомендованный и максимально возможный размер выплат составляет 171 руб. на акцию, при этом акционерам будет предложено несколько опций по размеру дивидендов, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "ФосАгро" состоится 9 апреля 2025 года, реестр для участия в нем закроется 16 марта. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 20 апреля.