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Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в IV квартале выросла на 6% и совпала с прогнозом

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в IV квартале 2024 года составила 48,1 млрд рублей, увеличившись на 6% к предыдущему кварталу и на 30% год к году. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса", основанные на отчетности компании за 2024 год.

Результат совпал с консенсус-прогнозом "Интерфакса".

Выручка группы за прошедший квартал выросла на 6% кв/кв и на 23% г/г, до 136,7 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "ФосАгро" составила 27,4 млрд рублей, что на 29% выше показателя за тот же период 2023 года и на 15% ниже, чем в III квартале 2024 года. Результат чуть превысил консенсус-прогноз (27,1 млрд рублей).

Свободный денежный поток (FCF) за IV квартал ожидаемо оказался отрицательным (-7 млрд рублей против 9,4 млрд рублей кварталом ранее).

Выручка "ФосАгро" за 12 месяцев 2024 года составила 507,7 млрд рублей, увеличившись на 15%. Рост показателя был обеспечен увеличением производства и продаж фосфорсодержащих удобрений (в основном NPK), восстановлением цен на мировых рынках и ослаблением рубля.

Скорректированная EBITDA выросла на 1%, до 170,6 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 33,6% против 38,2% годом ранее.

Свободный денежный поток группы по итогам года упал почти на 60%, до 29 млрд рублей. На показатель повлияли рост капвложений, увеличение процентных расходов на фоне повышения ключевой ставки ЦБ и отток денежных средств во II полугодии на финансирование оборотного капитала (из-за роста отгрузок в страны Латинской Америки и общего увеличения сроков оборачиваемости дебиторской задолженности), пояснила компания.

Чистый долг "ФосАгро" на 31 декабря 2024 года составил 325,4 млрд рублей, увеличившись в рублевом выражении на 46% к уровню 2023 года. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,84х против 1,22х на конец 2023 года.

"ФосАгро" в 2024 году увеличила производство агрохимической продукции на 4%, до 11,8 млн тонн. Основной прирост пришелся на фосфорный сегмент (+6%). В том числе производство NPK-удобрений увеличилось на 23%, кормовых фосфатов (МСP) - на 10%, DAP/MAP - на 1%. Такие показатели были связаны с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса и увеличением производства основных сырьевых ресурсов - фосфорной и серной кислот.

Общие продажи агрохимической продукции выросли также на 4% и составили 11,9 млн тонн.

Операционные показатели "ФосАгро", тыс. тонн:

2024 г.2023 г.Изменение
Объем производства по категориям:
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты8 874,28 388,76%
Азотные удобрения2 593,22 605,3-0,5%
Всего удобрений11 467,410 994,04%
Прочая продукция301,7286,05,5%
Всего агрохимической продукции11 769,111 280,04%
Объем реализации по категориям:
Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты9 104,78 578,26%
Азотные удобрения2 499,62 560,5-2%
Всего удобрений11 604,311 138,74%
Прочая продукция294,4287,03%
Всего агрохимической продукции11 898,711 425,74%
ФосАгро
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