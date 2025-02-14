Цены на нефть слабо повышаются, Brent торгуется около $75,3 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю в небольшом плюсе.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне Трамп поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров Соединенных Штатов, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $75,25 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $0,16 (0,2%), до $75,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,16 (0,22%), до $71,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,08 (0,1%), до $71,29 за баррель.

"Новые пошлины и торговые войны будут отрицательно сказываться на глобальной промышленной активности, а также приведут к усилению инфляции в краткосрочной перспективе, - отмечает главный сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Все это, вероятно, будет иметь негативные последствия для спроса на нефть".

Инвесторы позитивно восприняли тот факт, что обещанные ранее Трампом "ответные меры" не вступили в силу немедленно, а были отложены на некоторое время, отмечает MarketWatch. Такое решение, по мнению экспертов, оставляет возможность для переговоров.

В центре внимания трейдеров также остаются планируемые переговоры об урегулировании украинского конфликта. Трейдеры полагают, что нормализация ситуации в регионе может повлечь за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг повысило прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. баррелей в сутки - до 1,1 млн б/с, одновременно понизив прогноз поставок нефти на 200 тыс. б/с - до 104,5 млн б/с.