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Brent остается в легком плюсе и торгуется у $75,18 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо повышаются в пятницу и могут завершить неделю небольшим ростом.

Трейдеры оценивают новые шаги президента США Дональда Трампа в сфере внешней торговли. Накануне он поручил своей администрации проработать вопрос введения ответных мер в отношении ряда торговых партнеров, которые используют ввозные пошлины для американских товаров и другие торговые барьеры.

Подготовка предложений может занять недели и даже месяцы. Выдвинутый Трампом кандидат на пост министра торговли Говард Латник заявил, что вопрос должен быть проработан к 1 апреля, и Трамп сможет начать действовать сразу после этого.

К 14:13 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (0,21%) до $75,18 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,05 (0,07%), до $71,34 за баррель.

Отсрочка введения пошлин создает почву для некоторого восстановления цен на нефть, поскольку повышает надежды на достижение договоренности в этой сфере, отмечает стратег IG Йип Джун Ронг. "Рост цен может быть ограничен, так как участникам рынка предстоит оценить перспективу возвращения на рынок российских поставок на фоне потенциальных российско-украинских мирных переговоров", - добавил он.

Brent WTI США Дональд Трамп
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