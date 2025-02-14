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Airbnb увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против чистого убытка годом ранее, увеличив выручку на 12%.

Компания оптимистично оценивает свои перспективы на текущий год. "В 2024 году мы успешно опередили туристическую отрасль по темпам роста, и в 2025 году мы намерены развивать эту динамику", - говорится в письме руководства к акционерам.

В октябре-декабре чистая прибыль Airbnb составила $461 млн, или $0,73 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $349 млн, или $0,55 на акцию, годом ранее, когда показатель включал крупные разовые расходы, сказано в ее пресс-релизе. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что чистая прибыль Airbnb составит $0,58 на акцию.

Квартальная выручка компании увеличилась до $2,48 млрд с $2,22 млрд годом ранее, совокупный объем бронирований вырос на 13,5%, до $17,6 млрд. Эксперты в среднем ожидали, что выручка Airbnb составит $2,42 млрд, объем бронирований - $17,24 млрд.

Средняя стоимость размещения повысилась на 1%, число забронированных ночей - на 12%.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $2,23-2,27 млрд (прогноз рынка - $2,29 млрд), а число забронированных ночей останется "относительно стабильным".

Airbnb ожидает маржу скорректированной EBITDA "не менее 34,5%" (31% в прошедшем квартале), несмотря на сохраняющиеся планы инвестиций. Менеджмент компании планирует инвестировать $200-250 млн в этом году в "запуск и масштабирование новых бизнесов, которые будут представлены позднее".

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тысячах городов мира.

Airbnb США
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