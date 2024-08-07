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Airbnb увеличила квартальную выручку при спаде чистой прибыли

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. увеличил выручку во втором квартале на 11%, что оказалось лучше прогнозов, однако его чистая прибыль уменьшилась на 15%.

В апреле-июне выручка компании повысилась до $2,75 млрд с $2,48 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $2,74 млрд, собственный прогноз Airbnb - $2,68-2,74 млрд.

Чистая прибыль компании снизилась до $555 млн с $650 млн годом ранее, прибыль в расчете на акцию - до $0,86 с $0,98. Эксперты в среднем прогнозировали чистую прибыль Airbnb на уровне $0,91 на акцию.

Совокупный объем бронирований Airbnb в прошедшем квартале вырос на 11%, до $21,2 млрд, оказавшись чуть слабее прогноза рынка ($21,27 млрд).

Число забронированных ночей составило 125,1 млн, что было выше показателя годом ранее (115,1 млн), но ниже уровня первого квартала текущего года (132,6 млн). Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 126,6 млн.

По прогнозу компании, в третьем квартале ее выручка составит $3,67-3,73 млрд, то есть увеличится на 8-10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Консенсус-прогноз рынка для выручки Airbnb на июль-сентябрь составляет $3,84 млрд.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тысячах городов мира.

Airbnb Сан-Франциско США
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