Поиск

Оператор криптовалютной биржи Coinbase увеличил квартальную чистую прибыль в 4,7 раза

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 4,7 раза, выручку - в 2,4 раза.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,29 млрд против $276 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,68 с $1,04. Результат Coinbase включает в себя нереализованный доход от увеличения стоимости портфеля криптовалютных инвестиций компании в размере $476 млн.

Квартальная выручка Coinbase составила $2,27 млрд по сравнению с $953,8 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,11 на акцию при выручке в $1,84 млрд.

Сумма собранных комиссий за транзакции в четвертом квартале выросла почти в 3 раза, составив $1,6 млрд. Выручка от подписок и услуг увеличилась в 1,7 раза, до $641,1 млн.

В текущем квартале (по данным на 11 февраля) Coinbase уже собрала комиссии за транзакции в размере $750 млн, отмечается в пресс-релизе. Компания прогнозирует выручку от подписок и услуг в размере $685-765 млн на этот квартал.

За последние 12 месяцев капитализация Coinbase выросла в 1,8 раза.

Coinbase США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });