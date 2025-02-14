Оператор криптовалютной биржи Coinbase увеличил квартальную чистую прибыль в 4,7 раза

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года в 4,7 раза, выручку - в 2,4 раза.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $1,29 млрд против $276 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $4,68 с $1,04. Результат Coinbase включает в себя нереализованный доход от увеличения стоимости портфеля криптовалютных инвестиций компании в размере $476 млн.

Квартальная выручка Coinbase составила $2,27 млрд по сравнению с $953,8 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $2,11 на акцию при выручке в $1,84 млрд.

Сумма собранных комиссий за транзакции в четвертом квартале выросла почти в 3 раза, составив $1,6 млрд. Выручка от подписок и услуг увеличилась в 1,7 раза, до $641,1 млн.

В текущем квартале (по данным на 11 февраля) Coinbase уже собрала комиссии за транзакции в размере $750 млн, отмечается в пресс-релизе. Компания прогнозирует выручку от подписок и услуг в размере $685-765 млн на этот квартал.

За последние 12 месяцев капитализация Coinbase выросла в 1,8 раза.