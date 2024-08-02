Coinbase отчиталась о квартальной чистой прибыли и выручке выше прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2024 года Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, зафиксировала чистую прибыль против убытка годом ранее и увеличила выручку вдвое.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $36,2 млн, или $0,14 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $97,4 млн, или $0,42 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка Coinbase подскочила до $1,45 млрд с $708 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,95 на акцию при выручке в $1,39 млрд.

Доход компании от комиссий за транзакции вырос в 2,4 раза по сравнению со вторым кварталом прошлого года, составив $781 млн. В то же время показатель был на 27% ниже уровня первого квартала.

Выручка от подписок и услуг повысилась в 1,8 раза в годовом выражении, до $599 млн, что было на 17% выше значения предыдущего квартала и оказалось лучше прогноза рынка.

Руководство Coinbase предупредило, что снижение стоимости криптовалюты Ethereum, рост издержек в связи с продвижением более широкого использования стейблкойна USDC, а также повышение расходов на наем сотрудников и R&D негативно скажутся на ее прибыли в третьем квартале.

Компания прогнозирует, что ее выручка от подписок и услуг в текущем квартале составит $530-600 млн, что несколько ниже ожиданий рынка, отмечает MarketWatch.

С начала 2024 года капитализация Coinbase выросла на 22,3%.