Поиск

Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение по проекту установки ТФК на НПЗ Татнефти

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало отрицательное заключение по проекту строительства на НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") установки терефталевой кислоты (ТФК) - сырья для выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Причины отрицательного заключения не называются.

Заключение экспертизы на подготовленный ООО "ГСИ-Гипрокаучук" проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год вынесено 12 февраля, говорится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

Пресс-служба "Татнефти" пока не ответила на вопрос "Интерфакса" о том, как отрицательное заключение Главгосэкспертизы скажется на планах компании.

Ранее сообщалось, что "Татнефть" планирует построить производство терефталевой кислоты для обеспечения сырьем предприятия "Экопэт", которое нефтяная компания приобрела в июне 2021 года. Она купила за 6,45 млрд рублей у банка "Траст" доли и акции компаний, входящих в группу (100% АО "Экопэт" (производственный комплекс), 100% ООО "ТД "Экополимеры" (торговый дом), 100% промышленного парка ООО "Балттехпром"), а также права требования к этим компаниям.

В апреле 2024 года проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год на НПЗ "ТАНЕКО" прошел общественные слушания в Татарстане. Согласно размещенным на сайте "Татнефти" материалам к этим слушаниям, "ГСИ-Гипрокаучук" разработала проект установки ТФК на основании договора, заключенного в июле 2023 года с заказчиком проектирования - China KunLun Contracting & Engineering Corp. (CKCEC).

На строительство завода терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив "Татнефть" планирует направить 91,2 млрд рублей, сообщало Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) по итогам заседания Инвестиционного совета республики в октябре 2023 года, на котором был одобрен этот проект. Планируется поставлять ТФК для нужд "Экопэта", а также на внутренний рынок и за рубеж. Помимо ТФК завод будет выпускать биоэтанол (используется в качестве присадки для моторного топлива) и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

Реализация проекта рассчитана на 10 лет. Разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, определены земельные участки под строительство, ведется оформление документации и согласование основных параметров проекта, говорилось в материалах АИР РТ.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий.

Главгосэкспертиза ТАНЕКО Татарстан Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });