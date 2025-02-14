Главгосэкспертиза выдала отрицательное заключение по проекту установки ТФК на НПЗ Татнефти

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ФАУ "Главное управление государственной экспертизы" выдало отрицательное заключение по проекту строительства на НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") установки терефталевой кислоты (ТФК) - сырья для выпуска полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

Причины отрицательного заключения не называются.

Заключение экспертизы на подготовленный ООО "ГСИ-Гипрокаучук" проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год вынесено 12 февраля, говорится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ГИС ЕГРЗ).

Пресс-служба "Татнефти" пока не ответила на вопрос "Интерфакса" о том, как отрицательное заключение Главгосэкспертизы скажется на планах компании.

Ранее сообщалось, что "Татнефть" планирует построить производство терефталевой кислоты для обеспечения сырьем предприятия "Экопэт", которое нефтяная компания приобрела в июне 2021 года. Она купила за 6,45 млрд рублей у банка "Траст" доли и акции компаний, входящих в группу (100% АО "Экопэт" (производственный комплекс), 100% ООО "ТД "Экополимеры" (торговый дом), 100% промышленного парка ООО "Балттехпром"), а также права требования к этим компаниям.

В апреле 2024 года проект установки ТФК мощностью 1 млн тонн в год на НПЗ "ТАНЕКО" прошел общественные слушания в Татарстане. Согласно размещенным на сайте "Татнефти" материалам к этим слушаниям, "ГСИ-Гипрокаучук" разработала проект установки ТФК на основании договора, заключенного в июле 2023 года с заказчиком проектирования - China KunLun Contracting & Engineering Corp. (CKCEC).

На строительство завода терефталевой кислоты и биокомпонентов моторных топлив "Татнефть" планирует направить 91,2 млрд рублей, сообщало Агентство инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) по итогам заседания Инвестиционного совета республики в октябре 2023 года, на котором был одобрен этот проект. Планируется поставлять ТФК для нужд "Экопэта", а также на внутренний рынок и за рубеж. Помимо ТФК завод будет выпускать биоэтанол (используется в качестве присадки для моторного топлива) и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

Реализация проекта рассчитана на 10 лет. Разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, определены земельные участки под строительство, ведется оформление документации и согласование основных параметров проекта, говорилось в материалах АИР РТ.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий.