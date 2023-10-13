"Татнефть" вложит 91 млрд руб. в строительство завода терефталевой кислоты

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Татнефть" планирует направить 91,2 млрд рублей на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своем НПЗ "ТАНЕКО", сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект компании на заседании в пятницу.

Планируется поставлять ТФК для нужд АО "Экопэт", на внутренний рынок и за рубеж.

Помимо ТФК завод будет выпускать биоэтанол (используется в качестве присадки для моторного топлива) и эфирно-альдегидную фракцию (ЭАФ).

Реализация проекта рассчитана на 10 лет. В настоящее время разработан бизнес-план и финансовая модель проекта, определены земельные участки под строительство, ведется оформление документации и согласование основных параметров проекта.

Ранее сообщалось, что Татнефть" планирует построить производство терефталевой кислоты мощностью 600 тыс. тонн в год для обеспечения сырьем предприятия "Экопэт", которое нефтяная компания приобрела в июне 2021 года. Она купила за 6,45 млрд рублей у банка "Траст" доли и акции компаний, входящих в группу: 100% АО "Экопэт" (производственный комплекс), 100% ООО "ТД "Экополимеры" (торговый дом), 100% промышленного парка ООО "Балттехпром", а также права требования к этим компаниям.

Запуск производства ТФК на "ТАНЕКО" предварительно запланирован на 2024-2025 годы, говорил журналистам глава "Татнефти" Наиль Маганов в июле 2021 года, отмечая, что инвестиционный процесс "уже пошел".

"Экопэт" – крупнейшее предприятие по производству и реализации ПЭТФ в России и Восточной Европе. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2011 году. Номинальная мощность завода составляет 220 тыс. тонн в год.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий. Терефталевая кислота является сырьем для выпуска полиэтилентерефталата. Сейчас единственным производителем терефталевой кислоты в России является башкирский "Полиэф" (входит в холдинг "СИБУР").