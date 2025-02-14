Поиск

Правительство Японии продаст 210 тысяч тонн риса из госзапасов для сдерживания цен

На конец января рис в рознице стоил на 82% дороже, чем год назад

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Японии начнет продажу риса из государственных запасов, чтобы сдержать рост цен на него, сообщает Kyodo News.

Министр сельского хозяйства страны Таку Это заявил, что около 210 тысяч тонн риса из резервов будут проданы оптовикам в середине марта и, как ожидается, появятся на полках магазинов в период с конца марта по начало апреля.

Таку Это назвал "ненормальным" рост цен на рис в последнее время и выразил надежду, что продажа части госзапасов, которая происходит впервые, "вернет рынок к нормальному состоянию".

По официальным данным, средняя розничная цена 5 кг риса на неделе, завершившейся 27 января, составила 3688 иен ($24), что на 82% выше, чем годом ранее.

В первую очередь правительство планирует продать рис, собранный в 2024 году, но также, вероятно, реализует и некоторое количество из урожая 2023 года. По соглашению с оптовиками государство выкупит у них тот же объем риса в течение одного года.

правительство Япония Таку Это Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

Больше четверти всех долгов россиян приходится на кредиты

В руководстве ВТБ видят больше интриги в прогнозе ЦБ по инфляции, чем в решении по ставке

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

"Ведомости" сообщили, что "Севергрупп" ведет переговоры о покупке "Азбуки вкуса"

Мосбиржа не будет возобновлять торги на фондовом рынке в вечернюю сессию четверга

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Porsche планирует сократить на 1,9 тыс. сотрудников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });