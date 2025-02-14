Правительство Японии продаст 210 тысяч тонн риса из госзапасов для сдерживания цен

На конец января рис в рознице стоил на 82% дороже, чем год назад

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Японии начнет продажу риса из государственных запасов, чтобы сдержать рост цен на него, сообщает Kyodo News.

Министр сельского хозяйства страны Таку Это заявил, что около 210 тысяч тонн риса из резервов будут проданы оптовикам в середине марта и, как ожидается, появятся на полках магазинов в период с конца марта по начало апреля.

Таку Это назвал "ненормальным" рост цен на рис в последнее время и выразил надежду, что продажа части госзапасов, которая происходит впервые, "вернет рынок к нормальному состоянию".

По официальным данным, средняя розничная цена 5 кг риса на неделе, завершившейся 27 января, составила 3688 иен ($24), что на 82% выше, чем годом ранее.

В первую очередь правительство планирует продать рис, собранный в 2024 году, но также, вероятно, реализует и некоторое количество из урожая 2023 года. По соглашению с оптовиками государство выкупит у них тот же объем риса в течение одного года.