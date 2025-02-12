Рост цен на сметану и творог опередил подорожание сливочного масла

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло, которые длительное время лидировали по темпам роста на молочном рынке России, сдали свои позиции сметане и творогу.

Как сообщил Росстат, сметана и творог за неделю с 4 по 10 февраля подрожали на 0,8% (с начала года - соответственно на 2,7% и 2,4%). Цены на сыр повысились на 0,7% (на 3,2%), питьевое ультрапастеризованное молоко - на 0,5% (на 2,7%), пастеризованное - на 0,7% (на 2,7%).

В то же время рост цен на сливочное масло оказался ниже - 0,4%. С начала года масло подорожало на 1,95%. Ниже оказались только темпы роста цен на сухие молочные смеси для детского питания: за неделю - 0,15%, с начала года - 0,9%.

Еще один "чувствительный" продукт - яйца - продолжает дешеветь. За неделю цены на них снились на 0,6% (на 0,5% неделей ранее).

Кроме того, гречневая крупа подешевела на 0,4%, пшеничная мука - на 0,3%, мясо кур - на 0,2%, и свинина - на 0,1%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на мороженую рыбу выросли на 1%, водку - на 0,7%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай - на 0,6%, маргарин, макаронные изделия и вермишель - на 0,4%, говядину, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, поваренную соль - на 0,3%, овощные консервы для детского питания, печенье - на 0,2%, баранину и пшено - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.