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Банк России перешел на прогноз цены на нефть для целей налогообложения

Он прогнозирует цену Brent для налогообложения в 2025 году в $65 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России в обновленном среднесрочном прогнозе указал прогноз средней цены на нефть марки Brent для целей налогообложения: в 2025 году ЦБ ожидает цену на уровне $65 за баррель.

В 2026 и 2027 годах ЦБ ожидает цену Brent на уровне $60 за баррель.

Октябрьский прогноз банка, в котором указывался прогноз средней цены Brent, предполагал цену на уровне $80 за баррель в 2025 году, $75 за баррель в 2026 году и $70 за баррель в 2027 году соответственно.

В материалах банка указано, что в нынешнем прогнозе указана "цена российской нефти, определяемая для целей налогообложения и ежемесячно публикуемая на официальном сайте Минэкономразвития России".

Согласно Налоговому кодексу для расчета НДПИ считается средний уровень цены нефти Urals. Он рассчитывается как деленная на количество дней торгов в соответствующем налоговом периоде сумма средневзвешенных цен нефти, определяемая как сумма среднего арифметического значения цен нефти в соответствии с котировками Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженного на коэффициент 0,78, и значения цены нефти в соответствии с котировкой ESPO blend FOB Kozmino, умноженного на коэффициент 0,22. В январе эта цена составила $67,66 за баррель.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития от сентября 2024 года предполагает цену Brent в 2025 году на уровне $81,7 за баррель, в 2026 году - $77 за баррель, в 2027 году - $71,2 за баррель.

Brent Банк России Минэкономразвития
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