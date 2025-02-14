ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19-22% с 17-20%, прогнозировавшихся в октябре 2024 года, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 17 февраля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,7-22,1%.

Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-14% с 12-13% ранее.

ЦБ сохранил прогноз по ставке на 2027 год на уровне 7,5-8,5% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. ЦБ также оставил неизменной основную часть сигнала: регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом ЦБ уточнил, что дальнейшая направленность денежно-кредитной политики будет зависеть от скорости и устойчивости снижения инфляции (в декабре ЦБ ориентировался не только на инфляцию, но и на динамику кредитования).

ЦБ в пятницу повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 7-8% с 4,5-5%. Банк России по-прежнему рассчитывает, что инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.