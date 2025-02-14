Набиуллина ждет постепенного уменьшения перегрева экономики

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская экономика в IV квартале ускорила рост, в новый год она вошла с более высоким высоким внутренним спросом, чем ожидалось, но перегрев будет уменьшаться по мере накоплений эффектов от ужесточения ДКУ и нормализации бюджетной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Оперативные данные за IV квартал указывают на то, что рост ВВП ускорился. По нашей оценке, масштаб отклонения экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшился", - сказала она на брифинге после заседания по ставке.

"Важным индикатором перегрева наряду с инфляцией является рынок труда. И хотя ситуация с дефицитом кадров по-прежнему напряженная, продолжают поступать сигналы о начале ее нормализации. Наши территориальные учреждения сообщают о росте числа компаний, которые снижают спрос на рабочую силу. Увеличивается переток сотрудников из одних отраслей в другие, где по-прежнему есть дефицит трудовых ресурсов. В целом предприятия сокращают планы по найму и уже не намерены повышать зарплаты теми же темпами, что и в прошлом году. И вместе с мерами бизнеса по повышению эффективности это будет способствовать приведению динамики зарплат в большее соответствие с ростом производительности труда", - прокомментировала Набиуллина ситуацию на рынке труда.

"В обновленном прогнозе учтено, что в текущий год мы вошли с более высокой динамикой внутреннего спроса, чем мы ожидали. Соответственно рост ВВП в этом году будет несколько выше и составит 1-2% (предыдущий прогноз равнялся 0,5-1,5% - ИФ). Одновременно мы симметрично немного понизили прогноз роста ВВП на следующий год (на 2026 год - до 0,5-1,5% с 1-2% - ИФ). В целом наше видение среднесрочной траектории экономики остается неизменным", - сказала глава ЦБ.

"Мы ожидаем, что по мере накопления эффектов от ужесточения ДКУ и нормализации бюджетной политики перегрев будет постепенно уменьшаться. Суммарно рост экономики в ближайшие три года будет таким же, как мы прогнозировали в октябре", - заявила Набиуллина.