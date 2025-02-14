ЦБ 17 февраля проведет аукцион месячного репо с лимитом, сниженным до 100 млрд руб.

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 17 февраля проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 100 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Дата исполнения первой части сделок - 19 февраля, второй части - 12 марта.

Лимит предыдущего аукциона, проведенного 10 февраля, был равен 200 млрд рублей.

Максимальный объем предоставления средств для каждого аукциона определяется исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.

Объявляя в конце ноября о возобновлении аукционов, ЦБ ожидал максимальный спрос на эти операции в конце 2024 года. Лимиты аукционов планировалось сокращать с февраля, чтобы к концу I квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулилась.