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ЦБ РФ 24 февраля проведет аукцион месячного репо с лимитом 250 млрд рублей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 24 февраля проведет аукцион месячного репо, максимальный объем предоставляемых денежных средств составляет 250 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Дата исполнения первой части сделок - 26 февраля, второй части - 19 марта.

Лимит предыдущего аукциона, проведенного 17 февраля, был 100 млрд рублей.

Максимальный объем предоставления средств для каждого аукциона определяется исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.

Объявляя в конце ноября о возобновлении аукционов, ЦБ ожидал максимальный спрос на эти операции в конце 2024 года. Лимиты аукционов планировалось сокращать с февраля, чтобы к концу I квартала 2025 года задолженность по этим операциям обнулилась.

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