Розничные продажи в США в январе снизились на 0,9%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В США в январе розничные продажи упали на 0,9% к декабрю, сообщило Министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали сокращение продаж на 0,2%.

В декабре, по пересмотренным данным, показатель вырос на 0,7%, а не на 0,4%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи без учета автомобилей и автокомпонентов в прошлом месяце снизились на 0,4%, без учета машин и автомобильного топлива - на 0,5%.

Реализация в магазинах, продающих спортивные товары, музыкальные инструменты, книги и товары для хобби, уменьшилась на 4,6%, в мебельных магазинах - на 1,7%, в магазинах по продаже строительных материалов и садового оборудования - на 1,3%. Ритейлеры одежды сократили продажи на 1,2%, магазины напитков и продуктов питания - на 0,1%, автодилеры - на 2,8%, универмаги - на 0,5%.

Продажи на АЗС повысились на 0,9%. Реализация в ресторанах и барах выросла также на 0,9%.

Общий объем розничных продаж в США в январе вырос на 4,2% относительно того же месяца 2024 года.

В декабре прошлого года, по уточненным данным, повышение составило 4,4%, а не 3,9%, как сообщалось прежде.

На долю розничных продаж приходится около трети всех потребительских расходов, обеспечивающих в свою очередь 70% ВВП США.