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"Лемана ПРО" завершит ребрендинг еще полусотни гипермаркетов в 2025 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Компания "Лемана ПРО" в 2025 году завершит ребрендинг около 50 гипермаркетов "Леруа Мерлен", сообщили в пресс-службе компании.

"Компания "Лемана ПРО" завершила ребрендинг более 70 гипермаркетов сети, в том числе в Санкт-Петербурге, Тюмени, Барнауле, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже и многих других городах. Завершить ребрендинг остальных магазинов планируется в 2025 году. Всего в России и Казахстане работает 112 гипермаркетов и 17 складских комплексов "Лемана ПРО", - говорится в сообщении.

В магазинах заменили вывески, униформу, навигацию, оформление залов и грузовой транспорт для логистики. Также компания обновила стратегию развития.

Ритейлер "Леруа Мерлен" объявил о смене названия в июне 2024 года. Ребрендинг проводится поэтапно.

Как объясняла компания, новое название содержит в себе составляющие французских слов Leader (лидер рынка), Maison (дом, пространство) и Nature (природа - отсылка к экологической и социальной ответственности). Часть "Pro" означает фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.

"Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен") - ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания присутствует на российском рынке с 2004 года, сейчас она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов, 6 распределительных центров.

В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль над бизнесом в России местному менеджменту.

Леруа Мерлен Лемана ПРО
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