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"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"

"Леруа Мерлен" продолжит работать в РФ под брендом "Лемана ПРО"
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер товаров для ремонта и строительства "Леруа Мерлен" проведет ребрендинг и продолжит работу в России под названием "Лемана Про", сообщила компания.

Ребрендинг будет проходить поэтапно. В частности, первые магазины будут обновлены до конца 2024 года, а полностью он будет завершен в 2025 году. Кроме того, компания обновит логотип.

Как говорится в пресс-релизе компании, новое название содержит в себе составляющие французских слов Leader (лидер рынка), Maison (дом, пространство) и Nature (природа - отсылка к экологической и социальной ответственности). Часть "Pro" означает фокус на профессионалов в области строительства и обустройства дома, проактивный подход и проектные решения для клиентов.

"Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме", - отмечается в ее пресс-релизе.

"Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен") - ритейлер, специализирующийся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Компания присутствует на рынке РФ с 2004 года, сейчас она объединяет 112 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров.

Основным российским юрлицом является ООО "Ле Монлид" (ранее - ООО "Леруа Мерлен Восток"). В декабре 2023 года владельцем 99,99% ООО стала компания из ОАЭ - Scenari Holding LP. Еще 0,007% сохранила французская группа Adeo.

В марте 2023 года французская компания заявила о планах передать контроль бизнеса в РФ местному менеджменту.

Леруа Мерлен Лемана ПРО
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