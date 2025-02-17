Поиск

Производитель платины Amplats выплатит специальные дивиденды на $856 млн

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) объявил о выплате специальных дивидендов в размере 15,7 млрд рэндов ($856 млн). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате совокупный размер дивидендов за 2024 год составит 71,75 рэнда на акцию.

В 2024 году Anglo American объявила о планах выйти из капитала Amplats в рамках масштабной реорганизации бизнеса. С тех пор она сократила свою долю в компании и планирует завершить процесс к середине 2025 года.

Ранее Amplats отчиталась о снижении выпуска металлов платиновой группы на 7% в 2024 году, до 3,553 млн унций металла в концентрате. Годовой прогноз составлял 3,3-3,7 млн унций.

В 2025 и 2026 году Amplats по-прежнему планирует произвести 3-3,4 млн унций платиноидов (в том числе собственное производство 2,1-2,3 млн унций), в 2027 году - 3-3,5 млн унций (2,3-2,5 млн унций).

Anglo American Amplats ЮАР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк подал иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Brent подорожала до $74,9 за баррель

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

Рыбопромышленники исключают дефицит красной икры на масленицу

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

ЦБ РФ попросил правительство поддержать законопроект об универсальном QR-коде

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5867 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });