Производитель платины Amplats выплатит специальные дивиденды на $856 млн

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) объявил о выплате специальных дивидендов в размере 15,7 млрд рэндов ($856 млн). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате совокупный размер дивидендов за 2024 год составит 71,75 рэнда на акцию.

В 2024 году Anglo American объявила о планах выйти из капитала Amplats в рамках масштабной реорганизации бизнеса. С тех пор она сократила свою долю в компании и планирует завершить процесс к середине 2025 года.

Ранее Amplats отчиталась о снижении выпуска металлов платиновой группы на 7% в 2024 году, до 3,553 млн унций металла в концентрате. Годовой прогноз составлял 3,3-3,7 млн унций.

В 2025 и 2026 году Amplats по-прежнему планирует произвести 3-3,4 млн унций платиноидов (в том числе собственное производство 2,1-2,3 млн унций), в 2027 году - 3-3,5 млн унций (2,3-2,5 млн унций).