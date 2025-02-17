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Anglo American завершит выделение Amplats в июне

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Anglo American plc планирует в июне 2025 года завершить выделение (demerger) дочерней Anglo American Platinum (Amplats), крупнейшего производителя платины, сообщила Anglo American.

В июне Amplats получит первичный листинг на Йоханнесбургской фондовой бирже и дополнительный листинг на Лондонской фондовой бирже, сообщил гендиректор Anglo American Дункан Уанблад.

Anglo намерена на первом этапе сохранить 19,9% акций Amplats, не имея представительства в ее совете директоров, а со временем выйдет из капитала совсем, с учетом соглашений о lock-up.

Anglo намерена запросить одобрение акционеров на demerger Amplats на годовом собрании 30 апреля при условии получения одобрения со стороны регулирующих органов.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Amplats имела около $0,9 млрд чистых денежных средств, включая предоплату клиентов в размере около $0,6 млрд, уточнила Anglo.

Консолидированная EBITDA Amplats в 2024 году упала на 19%, до 19,8 млрд рандов, на фоне 13%-го снижения цены корзины платиноидов, что было частично компенсировано сокращением затрат и ростом продаж, сообщила компания. Прибыль упала на 40%, до 8,43 млрд рандов.

Anglo American Йоханнесбург Лондон Amplats ЮАР Дункан Уанблад
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