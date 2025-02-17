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Россия в прошлом сезоне увеличила переработку картофеля на четверть

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2023/24 сельхозсезоне увеличила переработку картофеля на 25%. В частности, больше клубней направлено на производство чипсов и картофеля фри.

Как сообщается в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), всего на переработку за прошлый сезон направлено почти 1,5 млн тонн картофеля против 1,2 млн тонн сезоном ранее (рост на четверть).

В частности, производство чипсов потребовало 93 тыс. тонн, что на 15% больше, чем в предыдущем сезоне, замороженного картофеля, в том числе фри, - 421 тыс. тонн (на 13% больше).

Наибольшую долю в продукции переработки картофеля занимает категория "приготовленный или консервированный картофель". На выпуск этой продукции было использовано 588 тыс. тонн против 518 тыс. тонн годом ранее, на картофельную муку, хлопья и гранулы - 390 тыс. тонн против 275 тыс. тонн соответственно.

По оценке ИКАР, в текущем сезоне (2024/25) на переработку может быть направлено 1,521 млн тонн картофеля, в том числе на выпуск чипсов - 94 тыс. тонн, муки, хлопьев и гранул - 356 тыс. тонн, приготовленного или консервированного - 641 тыс. тонн, замороженного - 430 тыс. тонн.

Согласно презентации, сбор картофеля в организованном секторе в РФ в 2024 году составил 7,37 млн тонн против 8,6 млн тонн в 2023 году.

ИКАР РФ
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