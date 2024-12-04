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Бизнес объяснил рост цен на картофель в этом году низкой базой 2023 г.

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на картофель в этом году обусловлен в основном низкой базой 2023 года, когда был получен рекордный урожай, который привел к существенному падению цен, заявил журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин.

"В этом году неблагоприятные погодные условия в процессе вегетации - во время посадочных работ были заморозки, а в основных регионах производства, Брянской и Тульской областях, трехмесячная засуха - ухудшили условия созревания и создали трудности при уборке урожая. Тем не менее в организованном секторе собрано более 7,1 млн тонн картофеля, что соответствует средним многолетним значениям", - сказал он.

По его словам, сегодня картофель у производителей стоит столько же, сколько в том же периоде 2021 года. "То есть повышение цен мы видим только по отношению к низкой базе 2023 года", - отметил он.

При этом Лупехин напомнил, что РФ входит в десятку стран с самыми низкими ценами на картофель. "Эта продукция, безусловно, будет и дальше оставаться доступной для россиян", - подчеркнул он.

В 2023 году в организованном секторе было собрано 8,5 млн тонн картофеля.

По данным Росстата, рост цен на картофель на минувшей неделе замедлился до 1,4% с 2,7% неделей ранее. Но с начала года картофель лидирует по темпам роста цен на плодоовощную продукцию. К 2 декабря он подорожал в 1,8 раза.

Как сообщалось, для стабилизации ценовой ситуации ЕЭК утвердила для РФ квоту на беспошлинный ввоз картофеля в размере 150 тыс. тонн на период с 1 января по 31 июля 2025 года.

Картофельный союз Сергей Лупехин Росстат
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