Рост ВВП Швейцарии ускорился в IV квартале лучше прогноза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Швейцарии в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,4% к предыдущему кварталу, по предварительным данным Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO).

В третьем квартале рост составлял 0,2%, и опрошенные Bloomberg аналитики ожидали ускорения до 0,3%.

В 2024 году в целом ВВП Швейцарии вырос на 0,8% после подъема на 1,2% годом ранее.

"Промышленный сектор зафиксировал умеренный рост, главным образом за счет химической и фармацевтической отраслей, - сообщил SECO. - Темпы роста в секторе услуг были ниже среднего по историческим меркам уровня".

Окончательная оценка роста ВВП за четвертый квартал с расширенными данными будет опубликована 27 февраля.