Оценка роста ВВП Швейцарии в I квартале пересмотрена с ухудшением до 0,5%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Экономика Швейцарии в первом квартале 2025 года выросла на 0,5% к предыдущему кварталу, по окончательным данным.

Предварительно сообщалось о подъеме на 0,7%.

Оценка роста в четвертом квартале прошлого года пересмотрена с понижением до 0,3% с 0,5%.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали увеличения ВВП в январе-марте на 0,4%.

Заметный подъем в минувшем квартале продемонстрировали обрабатывающая промышленность (+2,1%), строительство (+1,1%), а также торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт (+2,1%).

Потребительские расходы выросли на 0,2%, государственные - на 0,4%, инвестиции бизнеса - на 0,5%.

Импорт в январе-марте увеличился на 13,1%, экспорт - на 10,5%.

В годовом выражении швейцарский ВВП увеличился на 2% в первом квартале после подъема на 1,6% кварталом ранее. Эксперты в среднем ожидали роста на 1,5%.