Huawei и SAIC в IV квартале выведут на рынок свой первый электромобиль

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Китайские Huawei и SAIC Motor в четвертом квартале планируют вывести на рынок первую совместную модель электромобилей, пишет Yicai со ссылкой на независимые источники.

Модель будет выпускаться под брендом Shangjie и стоить от порядка 150 тыс. юаней ($20,7 тыс.) до 250 тыс. юаней, что позволит ей стать самой дешевой в линейке Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) - дочерней структуры Huawei.

За основу для нее возьмут модель принадлежащего SAIC бренда Roewe.

Новая модель будет оснащена технологиями "умного" вождения от Huawei и выпускаться в двух полностью электрифицированных (BEV) версиях.

Вторая модель марки Shangjie еще обсуждается партнерами и, как ожидается, будет разрабатываться с нуля.